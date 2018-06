17-jarige opgepakt voor autodiefstal en woninginbraken

De jongen reed rond in een gestolen Opel Karl in de omgeving van Haarlem, wat de aandacht van een politieagent trok. Diezelfde auto bleek een nacht eerder gestolen te zijn tijdens een woninginbraak aan de Oostermeerweg in Amstelveen.



De politie vond tijdens onderzoek naar de inbraak een tas met onder meer een breekijzer en een kassabon. De joggingbroek die de verdachte droeg tijdens zijn aanhouding kwam overeen met de gekochte broek op de kassabon.



Meerdere pogingen tot inbraak

De jongen is mogelijk ook betrokken bij andere pogingen tot woninginbraak in de omgeving van de Oostermeerweg, die dezelfde nacht plaatsvonden. Forensisch onderzoek moet zijn betrokkenheid hierbij uitwijzen.



In de gestolen auto werden ook nog voorwerpen aangetroffen die zouden zijn gestolen tijdens een andere woninginbraak in Duivendrecht. De verdachte deed een beroep op zijn zwijgrecht en wordt vrijdag voorgeleid bij een rechter-commissaris.