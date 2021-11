17-jarige jongen aangehouden voor reeks winkelovervallen in Amsterdam-West

Beeld Joris van Gennip

De minderjarige is aangehouden aan de Tafelbergweg in Amsterdam-Zuidoost. De overvallen werden gepleegd in supermarkten op het Belgiëplein, het Dijkgraafplein, Tussen Meer, de Nieuwpoortstraat en de Osdorper Ban. De overvallen zijn gepleegd tussen 17 september en 26 oktober in Amsterdam Nieuw-West en West.

De modus operandi van de jongen was bij alle overvallen gelijk. Hij kwam even voor sluitingstijd binnen en bedreigde het personeel met een groot mes. Vervolgens nam hij geld weg uit de kassa.

De politie is de overvaller dankzij DNA-onderzoek op het spoor gekomen. Dit was mogelijk doordat de minderjarige jongen diverse kledingstukken en een mes had achtergelaten bij de overvallen.