17-jarige Amsterdamse zwaargewond geraakt, kan zich niets herinneren

Het Museumplein waar het meisje haar fiets op slot heeft gezet en in een taxi is gestapt. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het meisje ging volgens de politie naar een café in Oost om wat te drinken. Nadat het café gesloten was, vertrok ze om 3.20 uur in de nacht alleen op de fiets. Vanaf het moment dat ze de Nieuwe Amstelbrug overstak, kan ze zich niet meer herinneren wat er is gebeurd.

Het slachtoffer vertelde aan de politie dat ze zich niet goed voelde en in de omgeving van het Vondelpark stopte om te gaan zitten. Daarna fietste ze richting het Museumplein om haar fiets weg te zetten en een taxi naar huis te nemen.

Interne verwondingen

In de ochtend werd ze wakker met veel pijn. Ze is naar de eerste hulp gegaan waar bleek dat ze interne verwondingen had. Ze is direct geopereerd en moest vier dagen in het ziekenhuis verblijven. De politie weet niet of ze is aangereden of dat er iets anders is gebeurd en roept getuigen op om zich te melden als ze iets hebben gezien.