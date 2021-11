17 horecazaken gewaarschuwd voor niet controleren coronapas

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Beeld ANP

Dat heeft burgemeester Femke Halsema woensdag bekendgemaakt.

Vorige week vrijdag besloot Halsema de controle op de coronapas in horecazaken op te schroeven. De gemeente kreeg ‘bij herhaling’ signalen over het niet naleven van de coronacheck. Ook is een groot aantal besmettingen terug te leiden tot horecazaken.

In totaal werden afgelopen weekend daarom 288 cafés en restaurants gecontroleerd en in 49 gevallen werd een ‘overtreding of een onregelmatigheid geconstateerd’. De controles hebben geleid tot zeventien formele waarschuwingen. Uit de controles bleek dat met name in cafés de pas niet voldoende wordt gehandhaafd.

Geen boetes

Amsterdam voert het beleid om geen boetes uit te delen. Sluiting voor een week is de uiterste maatregel. De gemeente redeneert dat dit in de meeste gevallen een hardere klap is dan een boete. Drie horecazaken lopen het risico om bij een volgende overtreding direct gesloten te worden – zij zijn nu meermaals gewaarschuwd. Het idee is dat na drie waarschuwingen sluiting volgt.

Controle van dertig zaken waarover de gemeente signalen binnenkreeg, heeft niet geleid tot een sanctie. Wel was er sprake van onregelmatigheden, waardoor ze extra in de gaten worden gehouden, aldus de gemeente.

De burgemeester heeft ervoor gekozen ook de komende week meer gerichte controles uit te voeren. Dit gaat wel ten koste van andere handhaving: meldingen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld rond hangjongeren, afvalproblemen of geluids- of stankoverlast, worden wegens het opschroeven minder snel opgepakt.

Meer controles

Uit een steekproef van Het Parool bleek dat horecaondernemers vaker niet dan wel controleren. In ruim 63 procent van de gevallen (76 zaken) werd niet om een coronapas gevraagd. Onderzoeksbureau I&O Research stelde vlak daarvoor vast dat Nederlanders maar in zo’n 35 procent van de horecazaken niet altijd een QR-code bij zich hoefden te hebben.

In Amsterdam worden – net zoals in de meeste gemeenten – zogenoemde risicogerichte controles uitgevoerd. Handhavers gaan pas kijken als ze vermoeden dat er iets niet in de haak is. Dat gebeurt bij meldingen die de gemeente binnenkrijgt of als horecazaken bijvoorbeeld op sociale media aankondigen de pas niet te controleren.

Niet alleen in Amsterdam zijn nog weinig sancties opgelegd. Trouw deed vorige week een rondgang onder twintig gemeenten, waaruit bleek dat de meeste gemeenten nog geen enkele boete hebben uitgedeeld. Op andere plekken is één of twee keer een sanctie opgelegd, meestal ging het om tijdelijke sluiting. Het is niet duidelijk in welke gemeenten dat was.