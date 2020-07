17.360 euro opgehaald om advocatenkosten ex-directeur Haga Lyceum te betalen

Van links naar rechts: Rachid El Jouhri (woordvoerder van een groep ouders van het Haga Lyceum), de organisator van de benefiet 'Aboe Aicha' en de Utrechtse imam Suhayb Salam. Beeld Screenshot

Het geld is bestemd voor advocatenkosten van Atasoy en de eveneens ontslagen bestuurssecretaris Sadrettin Karadag, die via een spoedappel hopen nog vóór aanvang van het nieuwe schooljaar terug te keren op de islamitische middelbare school uit Nieuw-West.

Atasoy noemt de inzameling ‘een nobel initiatief’, dat bewijst dat er ‘heel veel draagvlak’ voor hem is. Hij geeft zichzelf ‘90 procent kans’ in zijn hoger beroep.

De driedaagse benefiet, die vrijdag begon onder het motto ‘Koop de school vrij’, werd georganiseerd door Mohamed Riani (35). Het streefbedrag – 30.000 euro – werd niet gehaald.

Salafist

Riani geldt als aanhanger van het salafisme (een fundamentalistische stroming in de islam) en noemt zich Aboe Aicha of Mohammed Aboe 3aaichah. Vorig jaar berichtten NRC Handelsblad en Nieuwsuur dat hij lijfstraffen verheerlijkte in islamlessen. Ook zou hij moslimjongeren in Veenendaal hebben geleerd dat het een grote zonde is iemand prettige kerst te wensen. Riani sprak in een reactie van ‘knip- en plakwerk’, maar zei ook dat de AIVD hem op de korrel heeft. NRC bracht hem ook in verband met geldstromen uit Koeweit.

Vorige week maande hij moslims op Facebook op te komen voor Atasoy en Karadag, die slachtoffer zouden zijn van een ‘coup’ waarin de AIVD, regering en gemeente Amsterdam een rol spelen. Zij zouden willen dat de school ‘een andere vorm van islam’ uitdraagt. Het Haga Lyceum is nu in handen van mensen die de school willen vernietigen, aldus Riani. “De overheid is alle grenzen voorbijgegaan om de school te sluiten.”

Parlementaire commissie

De benefiet werd ondersteund door imam Suhayb Salam, die in februari in botsing kwam met de parlementaire commissie die buitenlandse financiering van moskeeën onderzocht. Het eindrapport stelt dat kinderen wekelijks tot 14 uur salafistische les krijgen bij Al Fitrah, de Utrechtse organisatie van Salam.

Salam was aanwezig bij de urenlange live uitzending van het slot van de benefiet op Riani’s facebookpagina en brak een lans voor Atasoys rentree: “De huidige situatie is dat eigenlijk de overheid de school in handen heeft.”

Begin vorig jaar waarschuwde de AIVD dat Atasoy zich omringde met ‘salafistische aanjagers’ en salafistisch onderwijs nastreefde. Onderwijsminister Arie Slob begon een procedure om Atasoy af te zetten, maar nadien stelde de toezichthouder op de inlichtingendiensten dat een deel van de beschuldigingen onvoldoende was onderbouwd. In januari vernietigde de rechtbank Slobs besluit om Atasoy af te zetten.

Ouderverzet

Dit voorjaar kwamen ouders en medewerkers in verzet tegen de directeur. Na klachten en een bericht dat medewerkers van de Onderwijsinspectie op de school waren afgeluisterd, werden Atasoy en Karadag ontslagen door bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach. In een door Atasoy aangespannen kort geding verklaarde de rechter zijn ontslag vorige maand rechtsgeldig.

Inmiddels is Rasit Bal dagelijks bestuurder en Saskia Grotenhuis interim-directeur. Voor ‘Aboe Aicha’ vormt dat bewijs dat de school is gekaapt. Grotenhuis is geen moslim en Bal is in zijn ogen onbetrouwbaar als oud-voorzitter van het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO). “Wie geeft mij de garantie dat deze man naar eer en geweten gaat handelen?”

Desgevraagd noemt Bal zijn staat van dienst bij het CMO juist een teken van betrouwbaarheid. “Het CMO verenigt bijna 70 procent van alle moskeeën in Nederland en omvat groepen van verschillende achtergronden.”

Atasoy zegt ‘Aboe Aicha’ pas twee weken geleden te hebben leren kennen. “Ik heb hem gegoogeld en volgens mij is hij iemand die voor zijn mening uitkomt. Ik vind daar niets mis mee. De benefiet is een prijzenswaardig initiatief, waar ik overigens niet zelf om heb gevraagd.”