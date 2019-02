16 maanden cel voor brand Turks consulaat in Amsterdam

De man gooide op 11 augustus drie molotovcocktails naar de voorgevel van het consulaat bij het Museumplein. Het eerste projectiel viel brandend in de tuin, een tweede bij de entree van de hoofdingang.



Een derde, gefabriceerd van bij elkaar gebonden spuitbussen, richtte geen schade aan. Door de bekogeling van het gebouw op het Museumplein ontstond een klein brandje.



Hamer en mes

De brandweer bluste de brand snel. De man werd vlak daarna in de buurt aangehouden. Hij was in het zwart gekleed en sloeg wild om zich heen met een hamer en een mes. Toen hij op een agent afliep, loste die een waarschuwingsschot.



De man heeft zijn actie bekend en gezegd dat hij strijdt voor de belangen van de Koerden. Hij gaf toe dat hij dit protest niet zo had moeten doen, maar zei dat hij juist de avond had uitgekozen omdat er dan geen mensen aanwezig waren.



Volgens het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden 20 maanden cel eiste, was het een geluk dat er geen mensen in of bij het gebouw waren. De rechter noemt het juist een reden voor een lagere straf dat er niemand in de buurt was.