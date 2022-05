16-jarige wil politie ontvluchten en springt van twee hoog uit raam in Bijlmer-Oost

Een 16-jarige Amsterdammer is maandag in de vroege ochtend van twee hoog uit een raam gesprongen, nadat de politie bij de woning in Bijlmer-Oost ter plaatse kwam om hem te arresteren. Hij raakte door de val kort buiten bewustzijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis.