16-jarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid dodelijke schietpartij Zuidoost

Bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost is vrijdagavond de 17-jarige Roffinho van Suijdam doodgeschoten. Beeld Michel van Bergen

Van Suijdam werd in het bijzijn van zijn broer en een vriend rond 22.30 uur neergeschoten voor het portiek van het huis waar hij woonde met zijn moeder. Hulpverleners probeerden hem tevergeefs te reanimeren. De jongen overleed op straat.

Het slachtoffer werd al langer bedreigd in een hoog opgelopen conflict, dat verband houdt met de drillrapscene.Of die ruzie ook de aanleiding van de schietpartij is, is nog onduidelijk.

De recherche startte een uitgebreid onderzoek. Van Suijdams broer en een vriend werden kort na de schietpartij gearresteerd, maar worden inmiddels beschouwd als getuigen en niet meer als verdachten. In het onderzoek kwam snel een andere verdachte naar voren: een 16-jarige jongen uit Amsterdam. Hij werd zondag opgepakt, meldt de politie. De verdachte zit in alle beperkingen en mag dus enkel contact hebben met zijn advocaat.