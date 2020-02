16-jarige Amsterdammer doodgestoken in Alphen aan den Rijn

Beeld ANP

Drie andere mensen raakten gewond. Dat meldt de politie. Er is een 18-jarige verdachte uit de Zuid-Hollandse plaats aangehouden.

Het dodelijke incident vond rond 01.15 uur plaats in een woning aan het Topaasplantsoen in de Diamantbuurt. De omgeving is tot vroeg in de ochtend afgezet.

Na de melding van het incident was de politie snel ter plaatse. Het 16-jarig slachtoffer was uit de woning gevlucht en werd aangetroffen in de directe omgeving. De politie heeft nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De andere slachtoffers zijn een 19-jarige jongen uit Amsterdam, een 53-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn. Zij zijn behandeld in het ziekenhuis. Het derde slachtoffer was een 17-jarige voorbijganger. Hij raakte lichtgewond en kon ter plekke worden behandeld.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke steekpartij. De politie vermoedt dat het plaatsvond in de familiaire sfeer. Meerdere getuigen worden op dit moment verhoord.