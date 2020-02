16 jaar cel voor ‘Millie’ wegens schietpartijen en geweldpleging

Beeld Reinder van Zaanen

G. moet, naast zijn opgelegde celstraf, alsnog 5 maanden uitzitten die hem voorwaardelijk waren opgelegd bij een veroordeling voor het bezit van een pistoolmitrailleur in 2015. Hij heeft volgens de rechtbank ‘doelbewust voor een criminele carrière gekozen’. Dat hij niet is bij te sturen, blijkt ook uit het gegeven dat hij na eerdere straffen al twee keer zijn enkelband heeft doorgeknipt.

Het zwaarst weegt de rechtbank het neerschieten door G. van ‘Meo’ H., met een pistoolmitrailleur, op 18 januari 2018 op de Maarsenhof. Hij vuurde met de zogenoemde Skorpion zeker veertien kogels af en raakte H. in zijn buik, been en arm. Het bloed gutste uit zijn lies en arm en de rechtbank noemt het ‘een wonder dat hij nog leeft’. Nog altijd zitten twee kogels in de lever van het doelwit, omdat verwijderen te gevaarlijk is.

Door in de vooravond zijn magazijn leeg te schieten nam de ‘meedogenloze en levensgevaarlijke’ G. het risico op nog meer slachtoffers voor lief.

Straffen

Het vonnis: “De liquidatiegolf in Amsterdam gaat maar door. Dit dwingt de rechtbank hoge gevangenisstraffen op te leggen.” De rechters willen zo ‘voorkomen dat steeds opnieuw mensenlevens worden verwoest en de inwoners van Amsterdam met vuurwapengeweld in hun woonomgeving worden geconfronteerd’.

De rechtbank acht niet onwaarschijnlijk dat de uit liquidatiedossiers beruchte buurtgenoot Randall D. (38) aan G. de opdracht tot de liquidatie van ‘Meo’ H. gaf, of dat die een andere rol speelde. Bewijs daarvoor bevat het dossier echter niet.

De rechtbank gaat ervan uit dat G. met dezelfde pistoolmitrailleur als hij bij H. gebruikte op 9 februari 2018, weer op de Maarsenhof, heeft geschoten. Dit zou zijn geweest tijdens een ruzie met de ex van zijn vriendin, die zijn kind wilde zien.

Dom

Omdat G. ook opzettelijk in de lucht kan hebben geschoten, houdt de rechtbank het op bedreiging. Dat niet hij de schutter was, maar een vriend, gelooft de rechtbank niet. Dat bij G. geen kruitsporen zijn aangetroffen, kan ook komen door maatregelen waarover hij de politie zelf trots vertelde: “Jullie denken dat ik dom ben. Wij schieten met handschoenen. Jullie gaan niks van bewijs vinden.”

Samen met enkele anderen had G. op 11 december 2017 op het Leidseplein uit het niets een man geschopt en geslagen die na het uitgaan een taxi wilde pakken. ‘Openlijk geweld’, oordeelt de rechtbank.

De impulsieve Emylio G. wordt ook nog verdacht van betrokkenheid bij de wilde schietpartij in het buurthuis op Wittenburg die begin 2018 de 17-jarige, onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi fataal werd en waarbij twee gewonden vielen. In die zaak is hij onlangs formeel aangehouden in zijn cel. Eerder zat hij al een paar dagen vast voor die schietpartij, die de stad schokte.