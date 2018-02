16 jaar cel voor dodelijke schietpartij Ten Katestraat

S. moet ook nog ruim drie jaar uitzitten van een eerder opgelegde straf, omdat hij ten tijde van de schietpartij in de Ten Katestraat voorwaardelijk vrij was.



In 2007 schoot hij een man dood in een flat in de Bijlmer. Daarvoor kreeg de destijds 23-jarige S. acht jaar cel opgelegd.



Het OM had eerder deze maand 14 jaar cel en tbs geëist tegen S., maar volgens de rechter is er voor het opleggen van tbs te weinig grond en wordt de maatschappij voldoende beschermd tegen S. nu hij lang de cel in moet.



S. heeft geweigerd mee te werken aan psychologisch onderzoek, en het onderzoek waaruit blijkt dat hij zwakbegaafd is, is te oud. S. houdt vol dat hij nooit op de plek van het schieten is geweest, maar de rechtbank ziet volop bewijs dat hij degene was die in de vooravond van 11 november 2016 schoot.



Camerabeelden

Getuigen hadden hem een bril en een Nike-pet zien dragen en hij stond daarmee ook op camerabeelden van vlak voor de schietpartij. Op de Ten Katestraat bleven ook een Nike-pet en een bril achter, waarop zijn dna zat. Zijn signalement ('Aziatisch dan wel Moluks', ietwat dikke lippen, kort haar en 1.80 meter lang) komt volgens de rechtbank goed overeen met S.' uiterlijk.



De rechters achten bewezen dat hij het was die met een vuurwapen het beruchte waterpijpcafé Obba binnen kwam en daarmee de twee eigenaren bedreigde. Die renden vervolgens buiten achter hem aan. Tijdens een schermutseling op straat kreeg S. klappen en schoppen, en schoot hij meermaals.



Ruzie

Mogelijk ontstond de ruzie nadat S. de twee probeerde af te persen. Bij die ruzie zou S. volgens het Openbaar Ministerie zijn wapen hebben getrokken.



De 18-jarige scholier Naoufal Mohammadi, die weleens in de shishalounge kwam, liep op dat moment voorbij. Toen hij dichterbij kwam om te kijken wat er aan de hand was, werd hij getroffen. Ook de twee eigenaren van Obba raakten gewond.



Het kan volgens de rechtbank niet anders dan dat S. de enige schutter is geweest. Dat hij zeven keer schoot op een drukke plek waar de markt werd afgebouwd en veel voorbijgangers en kinderen rondliepen vanwege de viering van Sint Maarten, rekenen de rechters S. zwaar aan.



Onaanvaardbaar

De rechtbank noemt het 'onaanvaardbaar' dat S. 'heeft laten zien dat hij op geen enkele wijze stilstaat bij de schok en schade die dergelijke schietincidenten op de buurt, op de slachtoffers en hun directe omgeving en op de maatschappij, in het bijzonder op de stad Amsterdam, hebben'.



Hij heeft 'bruut en zonder respect voor het menselijk leven gehandeld' en ook in de rechtszaal geen schuldgevoel getoond.