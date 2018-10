16 jaar cel geëist om dood Zaanse Pauline Mol

Een derde man moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) acht jaar de cel in voor medeplichtigheid.



Mol had haar buren verteld dat ze een erfenis zou krijgen. De man die wordt verdacht van medeplichtigheid is een van haar buren en kende haar leefsituatie en financiële positie. "Zonder zijn informatie zou het delict in het geheel niet zijn gepleegd," stelde de officier van justitie.



Grof geweld

De twee hoofdverdachten zijn volgens het OM aantoonbaar in de woning van de vrouw geweest en hebben samen grof geweld gebruikt, zo blijkt uit sporen op het lichaam van de vrouw. Van de buurman kon niet worden aangetoond dat hij tijdens het delict in de woning is geweest.



De mannen hebben het hele huis doorzocht. "Het slachtoffer moet doodsangsten hebben uitgestaan: liggend op de grond, pijn lijdend en vastgebonden aan handen en voeten,"omschreef de officier de laatste momenten van de Zaanse.



De rechtbank in Alkmaar doet over twee weken uitspraak.