16 gezinnen brand Slotervaart mogen naar huis

Dat zegt een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West. Rond het middaguur werden de bewoners op de hoogte gebracht. Bewoners van de buitenste woningen kunnen hun huizen in, maar mogen hun balkon nog niet op. De schadelijke asbeststof is overal weg, wel liggen daar nog brokken asbest. Omdat je die niet kunt inademen, zijn die niet gevaarlijk voor de gezondheid.



Zolderverdieping

8 gezinnen kunnen hun woningen nog niet in, vanwege brand- en waterschade. Voor hen wordt gezocht naar alternatieve verblijflocaties. Die kunnen uiteen lopen van nog enkele dagen in een hotel blijven tot vervangende woonruimte, afhankelijk van de schade aan de eigen woning.



De straat en omgeving van het wooncomplex was al eerder vrijgegeven.



Bij de brand, die zondagnacht rond 4.30 uur uitbrak op de zolderverdieping van het complex in Slotervaart, liepen woningen brand- en waterschade op. Ook kwam asbest vrij. Alle ongeveer 50 bewoners konden terecht in een nabijgelegen hotel.