16.652 Amsterdammers kregen een dubbele rekening van Waternet

Er zijn al langer problemen met de rekeningen van Waternet. Beeld Getty Images

De Vries stelde donderdag in een commissievergadering in de Stopera dat de bedragen, die al zijn afgeschreven, binnen enkele dagen weer waren teruggestort. De betaling van dubbele facturen kan problemen opleveren bij klanten, bijvoorbeeld bij minima, die elke cent nodig hebben.

Er zijn al langer problemen met de rekeningen van Waternet. In februari werd bekend dat de facturen over november, december en januari niet of te laat waren verstuurd. Daardoor werden sommige mensen op een gegeven moment met dubbele rekeningen geconfronteerd.

Nieuw IT-systeem

De problemen zijn ontstaan doordat Waternet is overgestapt naar een nieuw IT-systeem voor de facturering. Zo’n overstap, volgens het bedrijf noodzakelijk, is vaak complex en heeft er uiteindelijk toe geleid dat er eerder dus geen rekeningen meer de deur uit konden.

Waternet levert water aan 540.000 huishoudens in en om Amsterdam. Daarvoor betalen ze elke maand, of per kwartaal een rekening. Van de waterschapsbelasting zorgt Waternet onder meer voor schoon water in de grachten en in de polders en stevige dijken.