156 elektrische streekbussen voor Connexxion

Een bus van de elektrische busvloot in metropoolregio Amsterdam. Met honderd bussen heeft Schiphol en omgeving de grootste busvloot van Europa die rijdt op elektriciteit. Beeld ANP

De bussen worden ingezet in de regio’s Amsterdam en Haarlem. Deze elektrische bussen vervangen de huidige diesel- en aardgasbussen. Op dit moment rijden er al ruim tachtig elektrische bussen.

Vanaf medio november 2020 zullen 156 splinternieuwe elektrische stads- en streekbussen in de regio’s ten zuiden van Amsterdam, waaronder ook Schiphol valt, en rond Haarlem gaan rijden.

Klimatdoelstellingen

De inzet van elektrische bussen moet bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen: ze stoten geen koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof uit. Uitgaande van deze order levert dit over de totale periode meer dan 15 miljoen kilogram kooldioxidereductie op.

De order bij fabrikant Ebusco betekent de grootste levering van uitstootvrije bussen in Europa ooit. Er is gekozen voor de bussen van Ebusco vanwege de lange afstanden die kunnen worden gereden met deze bus zonder te hoeven opladen: 350 km. Dit scheelt in de kosten die gemaakt moeten worden in laadinfrastructuur en oplaadtijd, zegt Ebusco-directeur Peter Bijvelds “We hebben als bedrijf inmiddels ruim zeven jaar ervaring opgedaan met elektrische bussen en laders en weten dus hoe we met dit bijltje moeten hakken.”