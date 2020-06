1500 Amsterdammers moeten hun woning voor 1 juli van Airbnb halen

Beeld ANP

Woensdag 1 juli gaan twee belangrijke maatregelen in voor vakantieverhuur van Amsterdamse huizen: een vergunningsplicht voor alle verhuurders en een verbod in drie gebieden in de binnenstad, rondom de Oudezijds Achterburgwal, de Nieuwezijds Voorburgwal en in het zuidelijke deel van de grachtengordel, grofweg tussen Amstel en Leidsegracht. In deze buurten staan nu zo’n 1500 woningen op Airbnb, zo’n 6 procent van de circa 25.000 advertenties voor vakantieverhuur in de hele stad.

Uit onderzoek naar toerisme in Amsterdam blijkt dat de overlast het grootst was in de drie binnenstadsbuurten waar nu een verbod op vakantieverhuur komt. Wethouder Laurens Ivens denkt niet dat die overlast door het verbod ineens zal verdwijnen. In de gebieden zijn immers ook nog 18.414 hotelbedden, 217 bed&breakfasts en 307 toeristenwinkels. “Ik reken mij niet rijk. Vakantieverhuur is niet dé verklaring voor overlast, maar het aanbod aan hotelkamers en toeristenwinkels is veel lastiger te beperken. Ik weet wel zeker dat de overlast nog groter zal zijn als we niets doen.”

Volgens Airbnb is het verbod een schending van de basisrechten van Amsterdammers. Ook Amsterdam Gastvrij, de belangenbehartiger van vakantieverhuurders in Amsterdam, is tegen het verbod. “Het gemeentebestuur wil laten zien dat het iets doet aan de overlast, maar dit verbod zal niet helpen,” zegt Tim Klein Haneveld, voorzitter van Amsterdam Gastvrij. “Door strenge handhaving is de overlast al verminderd. De tijd dat grote groepen toeristen opgepropt zaten in een kamer, ligt achter ons.”

Vergunningstelsel opgetuigd

Vanaf 1 juli moeten alle Amsterdammers een vergunning aanvragen als ze hun huis willen verhuren aan toeristen – een gevolg van een ­uitspraak van de Raad van State in januari. Die bepaalde dat voor vakantieverhuur een vergunning nodig is. Omdat de stad geen vergunningstelsel had, was verhuur aan toeristen van de ene op de andere dag illegaal. Ivens heeft de afgelopen maanden alsnog een vergunningsstelsel opgetuigd, waarmee hij Airbnb legaliseert. De aanvraag verloopt digitaal en kost 45 euro.

Ivens heeft overwogen om net als de gemeente Den Haag vakantieverhuur illegaal te laten. Uiteindelijk heeft hij toch besloten een vergunningsstelsel in het leven te roepen. Als de gemeente geen mogelijkheid biedt om aan een vergunning te komen, kan ze ook geen boetes opleggen voor verhuur zonder vergunning, is zijn redenering. Juristen van de gemeente denken dat vakantieverhuur dan vrij spel krijgt.

Amsterdammers hebben niet alleen een vergunning nodig, maar moeten vakantieverhuur ook melden en straks, als de nieuwe wet door de Kamer is, komt daar een registratieplicht bij.

Illegale hotels

Hierdoor is het makkelijker voor de gemeente verhuur aan te grote groepen of langer dan 30 dagen per jaar te beboeten. Ivens hoopt dat illegale hotels hierdoor afhaken en het aanbod aan vakantieverhuur krimpt. “Voor de coronacrisis zagen we sowieso al een lichte daling,” zegt hij.

Klein Haneveld van Amsterdam Gastvrij verwacht ook dat het aanbod vakantieverhuur zal afnemen. “Door de vergunningsplicht wordt het kaf van het koren gescheiden en daar zijn we blij mee.”