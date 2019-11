150 euro voor gouden tip vijf gedumpte kippen

De kippen werden gevonden in een doos vlakbij een kinderboerderij in Amstelveen. Beeld Comité Dierennoodhulp

De kippen werden achtergelaten in een met tape dichtgeplakte doos met een vuilniszak eroverheen. De dieren werden ontdekt door de beheerder van kinderboerderij De Elsenhove. Hij had de doos ‘s ochtends al zien staan maar dacht dat deze bij een verhuizing hoorde.

Uiteindelijk opende hij in de loop van de dag de doos en ontdekte een witte haan, drie jonge witte haantjes en een kip. Hij belde meteen de dierenambulance, die de kippen naar de noodopvang in Rijsenhout heeft gebracht. Volgens het Comité is het een wonder dat de dieren nog leven, want ze zaten uren op elkaar gepropt in de doos. Ook zat de doos onder het bloed en waren de kippen heel bang.

Gouden tip

Comité Dierennoodhulp wil heel graag achterhalen wie de dader is. Wie met de gouden tip komt, krijgt daarom een beloning van 150 euro. Tips kunnen worden gemaild naar de organisatie.

Het komt regelmatig voor dat dieren als kippen, kuikens, konijnen, bokjes en hangbuikzwijntjes worden gedumpt. Begin november werden er ook al 9 kippen in een doos achtergelaten aan de Weteringschans in Amsterdam en in oktober werd er een jong ziek bokje gedumpt in het Amsterdamse Bos.

Eerder loofde de organisatie 250 euro uit om te achterhalen wie het bokje achterliet. Op basis van tips werd de mogelijke dader gevonden. De organisatie heeft aangifte tegen hem gedaan.