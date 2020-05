15 procent van de Amsterdamse leerlingen blijft thuis

Beeld ANP

Voor de start waren er maandag drie ouders van basisschool De Globe in Amsterdam die hun kinderen afwezig hadden gemeld. Na twee schooldagen blijkt nu dat 20 tot 30 procent van de leerlingen is thuisgebleven. “Dat is zorgelijk. We zijn druk aan het bellen met ouders,” zegt directeur Lotte Hidding. Er blijven leerlingen thuis omdat ze kwetsbare familieleden hebben, maar angst voor het coronavirus speelt ook een rol.

Dat die angst speelt onder meer ouders is te merken aan de opkomst op andere scholen. Op de Flevoparkschool in de Indische buurt bijvoorbeeld, waar dinsdagochtend de deuren weer open gingen en waar gewerkt wordt met halve schooldagen. Daar kwam bij de eerste lichting bijna de helft van de leerlingen niet opdagen. Een deel van de ouders meldde dat niet van tevoren bij de schoolleiding. “Het lijkt erop dat veel ouders bang zijn. Degenen die we hebben gesproken, zijn bijvoorbeeld bang voor een tweede piek, of willen eerst zien wat voor effect het heropenen van de scholen heeft,” zegt directeur Alwin van Halm.

Maar niet alleen de ouders zijn angstig, merkt hij. Ook een deel van de leerkrachten is gespannen. “We moeten met zijn allen een beetje door die angst heen.” Volgens Van Halm heeft de school ook last van opstartproblemen. “Bij de tweede lichting kwamen bijvoorbeeld ook leerlingen die eigenlijk in de eerste lichting zaten. Dat soort kinderziektes moeten nog worden aangepakt.” Dinsdagmiddag kwam ongeveer een kwart van de leerlingen niet naar school.

15 procent

Uit een rondgang bij verschillende Amsterdamse schoolbesturen blijkt dat gemiddeld zo’n 15 procent van de kinderen maandag en dinsdag afwezig was. Met uitschieters zowel naar boven als beneden. “We zijn nog aan het inventariseren, maar op één school kwam 39 procent van de leerlingen niet, op een andere 5 procent,” zegt Mirjam Leinders van Innoord, de koepelorganisatie van openbare basisscholen in stadsdeel Noord. “De voornaamste reden is angst. En sommige leerlingen blijven thuis, omdat ze ouders of een broertje hebben die in de risicogroep zitten.”

Ook koepelorganisaties Westelijke Tuinsteden en ASKO schatten dat over het algemeen zo’n 15 procent van de leerlingen niet naar school is gekomen. “In bepaalde gebieden in de stad zijn ouders angstiger dan in andere gebieden. Het is nog lastig te zeggen waar dat precies door komt,” zegt Dorien Nelisse, voorzitter van scholengemeenschap ASKO. Het lijkt erop alsof er in sommige gemeenschappen, zoals de Turkse en Marokkaanse, meer angst heerst dan in andere, melden verschillende bestuurders.

In gesprek met de ouders

De schoolbesturen en koepelorganisaties gaan komende week monitoren hoeveel leerlingen afwezig blijven. Ook nemen ze contact op met de ouders van de leerlingen. “We zijn nu bezig om in kaart te brengen wie er misten en die gezinnen bellen we na. We willen de angst van ouders zoveel mogelijk proberen weg te nemen,” zegt Van Halm van de Flevoparkschool.

Het is volgens hem van belang dat alle leerlingen zo snel mogelijk wel weer naar school komen. “De kinderen zijn heel enthousiast en blij om weer terug te zijn.” Dat beamen de andere schoolbestuurders ook. Daarnaast houden ouders en leerlingen zich over het algemeen goed aan de nieuwe regels. “Daar zijn we heel blij mee,” zegt Nelisse. “Zo volgt iedereen de bewegwijzering goed en leveren ouders hun kinderen op de juiste manier af op school.”