15 miljoen euro voor Amsterdamse scholen om corona-achterstand weg te werken

Het Amsterdamse basisonderwijs krijgt 8,8 miljoen euro. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat zei wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) woensdag tijdens de commissievergadering. Het geld komt uit het steunpakket dat het kabinet eerder dit jaar beschikbaar stelde om corona-achterstanden in het onderwijs weg te poetsen. Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) maakten hier 8,5 miljard euro voor vrij.

Het Amsterdamse basisonderwijs krijgt hiervan 8,8 miljoen euro, naar het voortgezet onderwijs gaat 5,8 miljoen euro. Moorman wil het geld gebruiken voor meer kansengelijkheid, het gelijktrekken van de niveauverschillen tussen Amsterdamse scholen, en het verstevigen schoolbesturen en kennisinstellingen.

Moorman zegt nu samen met experts te kijken hoe dit geld concreet ingezet gaat worden. In oktober moet hier meer duidelijkheid over komen.

Kritiek op noodfonds

Moorman is tevreden met het bedrag, maar blijft kritisch op het noodfonds. Eerder pleitte ze samen met andere onderwijswethouders van grote steden dat dit fonds juist tot grotere ongelijkheid in onderwijs leidt. Moorman: “Een school dat geen goed pedagogisch plan heeft liggen of een school met een groter lerarentekort heeft het lastiger dan scholen waar dit niet speelt.”

Moorman zei eerder dat randgemeenten leerkrachten wegkapen met behulp van de extra miljarden van het kabinet. Scholen daar hebben bijvoorbeeld ruimte om kleinere klassen te organiseren en meer docenten hiervoor aan te nemen, terwijl Amsterdamse scholen deze ruimte niet altijd hebben.

Daarnaast helpt het noodfonds volgens de wethouder niet om het aantal kleine scholen te verminderen – deze zijn vaak kwetsbaarder bij een lerarentekort. Schoolbesturen houden kleine scholen liever nog even open wegens de extra coronagelden, terwijl dat niet altijd goed is voor de onderwijskwaliteit.

Grotestedenbonus

Eerdere kritiek was dat leraren vaker kiezen om te werken op scholen waar minder leerlingen zitten met achterstanden. Het kabinet heeft besloten dat docenten die hier wél werken, een salarisverhoging van 8 procent tegemoet kunnen zien. Moorman noemde deze regeling ‘revolutionair’. “Differentiëren van de salarissen betekent erkenning dat er veel ongelijkheid in ons onderwijssysteem zit. En ongelijkheid moet je met ongelijkheid bestrijden, zoals meer loon. Je wordt geen leraar om rijk te worden, maar van passie alleen kun je de huur niet betalen.”

De wethouder begon zelf in 2020 met ­‘gedifferentieerd belonen’. Leraren in Amsterdam ontvangen sindsdien een grotesteden­bonus. Voor docenten op scholen met veel achterstanden loopt dat bedrag op naar jaarlijks 2500 euro. Het extra geld van Slob komt bovenop de ­Amsterdamse regeling, dus dat betekent dat ­leraren uit Amsterdam in relatief korte tijd ­netto honderden euro’s extra salaris krijgen.