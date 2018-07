15 maanden cel geëist voor 'om niets' van fiets trekken

Het vuur werd P. de hele zitting lang aan de schenen gelegd. De rechtbank was naarstig op zoek naar berouw bij de dader. Waar zat zijn schuldgevoel? Waarom betuigde hij geen spijt?



P. had er geen antwoord op. Praten over zijn gevoel en het tonen van emoties is niet zo makkelijk voor hem. "Ik ben een binnenvetter," zei P. die woensdagmiddag terecht stond wegens het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij had in de nacht van zaterdag op zondag op 8 oktober 2017 bij het Leidseplein de destijds 39-jarige Albada Jelgersma van haar fiets geduwd.



P. was die nacht, even na 04.30 uur, uit een bar gestapt waar een ruzie had plaatsgevonden met een groepje jongens. Een vriendin was door de jongens geslagen. P. had zes bacootjes op en was naar eigen zeggen "aardig dronken". Hij rende achter de jongens aan en had 'een waas voor ogen'.



Harde duw

Albada Jelgersma was net klaar met haar werk bij café-restaurant Palladium en was op haar fiets op weg naar huis.