15 maanden cel geëist in fraudezaak huurcontracten

De zaak tegen de verdachte uit De Lier, Zuid-Holland, werd donderdag inhoudelijk behandeld bij de rechtbank.



Hij zou via een website inschrijfadressen met valse huurcontracten te koop hebben aangeboden waarmee zijn klanten zich bij de gemeente konden inschrijven. Door die inschrijving kreeg de 'nieuwe bewoner' bijvoorbeeld de mogelijkheid een reisdocument aan te vragen of toegang tot voorzieningen.



De officiële bewoners van de huizen wisten hier niets van en kregen soms allerlei problemen met instanties of de gemeente.



20 gemeenten

Gedupeerden waren gemiddeld 300 euro kwijt aan de verstrekker van de valse contracten.



In oktober deden twintig gemeenten aangifte tegen de man. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op tien Amsterdamse gevallen waarbij de verdachte een vals huurcontract zou hebben verkocht, en werd geleid door een Amsterdamse officier van justitie en politie in samenwerking met recherche uit Rotterdam en Den Haag.



Geldbedrag

De verdachte is al eerder veroordeeld vanwege onder meer brandstichting, verduistering en oplichting, waardoor het Openbaar Ministerie (OM) hem de nieuwe oplichterij zwaar aanrekent.



Ook kondigde de officier van justitie een ontnemingsvordering aan, om de eventuele winst die de verdachte uit de zwendel haalde bij hem weg te nemen. Dit zal tijdens een aparte zitting worden besproken. Om wat voor bedrag het gaat, is nog niet bekend.