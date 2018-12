15-jarige Senna uit Amsterdam wereldkampioen karten

Hij deed mee in de Max Senior Klasse, waar je vanaf je vijftiende aan mee mag doen. Senna - vernoemd naar Formule 1-coureur Ayrton Senna - kwalificeerde zich door zijn goede prestaties tijdens het Nederlands Kampioenschap, dat hij al twee keer won.



Het racen zat er al vroeg in. Senna zat voor het eerst in een kart toen hij drie jaar oud was. ''Vanaf m'n zevende ben ik echt wedstrijden gaan rijden en toen is het snel gegaan,'' zegt Senna.



360 coureurs

Op zijn negende won hij voor het eerst het Nederlands Kampioenschap karten, daar kwam later nog het Belgisch Kampioenschap bij. En nu dus het Wereldkampioenschap.



Senna is veel tijd kwijt aan het racen en daardoor schiet zijn opleding op het vmbo er soms bij in. ''Ik heb weleens toetsen over vakken waar ik niet eens lessen van heb gevolgd,'' zegt Senna. ''Het is daarom handig dat ik een topsportcontract heb. Dan mag ik lessen missen wanneer ik een wedstrijd heb.''



De nieuwe Max Verstappen worden is niet zijn grootste droom, maar hij hoopt nog wel zo lang mogelijk te blijven racen.



Aan het WK karten in Brazilië deden in totaal 360 coureurs mee. Senna was in de finale uiteindelijk 72 deelnemers te snel af.