15-jarige Amsterdammer weer aangehouden: nu voor overval belwinkel

De politie heeft woensdag een derde verdachte, een 15-jarige jongen uit Amsterdam, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gewapende overval op een telecomwinkel in Amstelveen in oktober. Vorige week werd de jongen ook al aangehouden, in Zuidoost, toen met een vuurwapen.