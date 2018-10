15-jarige Amsterdammer vast voor aanzetten tot terrorisme

De jongen had contact met de 27-jarige 'jihad-opruier' Mounim A. Hij stuurde berichten naar deze en nog een vijftienjarige jongen die ze op hun beurt verder zouden hebben verspreid. De andere jongen werd begin juli aangehouden en is half september weer vrijgelaten. A. is sinds deze week weer op vrije voeten.



In september viel de andere jongen op bij de opsporingsdiensten, nadat hij 'afwijkend gedrag' vertoonde op het Centraal Station. Hij was toen in het gezelschap van een man die eerder vanuit België had getracht uit te reizen richting het strijdgebied in Syrië en Irak.



Strijd

A. zou via sociale media onder meer hebben opgeroepen tot de gewapende strijd in Nederland. De jongens ontvingen van A. via Telegram honderden video's en afbeeldingen van bijvoorbeeld onthoofdingen, martelingen en oproepen om aanslagen te plegen tegen westerse doelen.



Het huis waar de jongen met zijn ouders woont is doorzocht. Daarbij zijn diverse digitale gegevensdragers, zoals een telefoon, twee tablets en drie laptops, in beslag genomen. De jongen is afgelopen dinsdag aangehouden.