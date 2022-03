15 jaar cel voor doodschieten welzijnswerker Roudile Paquay

Beeld Dingena Mol

Welzijnswerker Roudile Paquay werd op 14 februari 2021 door een kogel in zijn borst geraakt en overleed ter plekke op het Van Limburg Stirumplein. Zijn 35-jarige vriend, Sergio P., werd in zijn been geraakt en liep ernstige verwondingen op.

Aan de schietpartij ging een hoogoplopend conflict vooraf tussen een man en zijn ex-vriendin. De man vroeg Paquay, die zelf niets met het conflict te maken had, en diens vriend Sergio P. om mee te gaan naar een ontmoeting om te bemiddelen. Het drietal trof de nieuwe partner van de ex en een vriend van hem. Die vriend, Atalja B., begon bij de ontmoeting direct te schieten. Dat leidde tot de dood van Paquay.

Noodweer niet geloofwaardig

B. bekende te hebben geschoten, maar zei te handelen uit noodweer. Hij beweerde dat hij een vuurwapen had gezien, maar de rechtbank acht die verklaring niet aannemelijk. Bij het drietal zijn geen vuurwapens gevonden en bovendien zou B. vanaf zijn plek niet hebben kunnen zien of iemand een vuurwapen pakte.

Ook het feit dat B. zich na het schietincident een half jaar in Suriname verschool, droeg niet bij aan de geloofwaardigheid van zijn verhaal, aldus de rechtbank. Wel oordeelt de rechtbank dat er geen aanwijzingen zijn dat de man vooraf van plan was iemand dood te schieten. Hij wordt dan ook niet veroordeeld voor moord.

B. heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan buitengewoon ernstige en schokkende strafbare feiten die bij de nabestaanden een onmetelijk verdriet hebben veroorzaakt.

Naast de gevangenisstraf moet B. de vriendin van Paquay ruim 140.000 euro schadevergoeding betalen. Het 35-jarige slachtoffer moet hij 7000 euro betalen. Het OM had twintig jaar cel geëist.