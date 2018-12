15 doden door geweld in Amsterdam, 2 minder dan in 2017

Wel waren er schokkende zaken, zoals de moord op de onschuldige broer Reduan (41) van kroongetuige Nabil B. in Noord en de moord op stagiair Mohammed Bouchikhi (17) in het buurthuis bij de speeltuin op Wittenburg.



In Zuidoost werden twee jongens van pas 19 jaar doodgeschoten die allebei niet bekend stonden als zware criminelen: Raymildo Landveld en Gondilio Lowland, alias 'Bolle'.



Ouderlijk huis

Drie criminelen werden geliquideerd. Het begon met Amsterdammer Anass el Ajjoudi (29), 'Boeloeloe', uit De Pijp. Hij werd op straat vermoord in de Cornelis Springerstraat, vlakbij zijn ouderlijk huis. Daarna werden twee mannen uit de Balkan doodgeschoten: de Bosnische Serviër Goran Tasic (46, in de Piet Mondriaanstraat in Slotervaart) en de Kroaat Ivan Serdarusic (62, in een restaurant in de Beethovenstraat).



In een woning in de Herculesstraat in Zuid vond een familiedrama plaats, waarin Iraniër Hossein Shafii Baftiy (50) zijn vrouw (30), hun dochtertje (5) en haar oma (67) dood schoot om vervolgens zelfmoord te plegen.



Nieuwezijds Voorburgwal

In een woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal in de binnenstad stak een 25-jarige Duitser waarschijnlijk een 56-jarige landgenoot dood. De twintiger viel vervolgens ook één van de agenten aan die hem wilden arresteren - waarna de politie hem dood schoot.



Omdat politie en justitie doden door politiegeweld in principe niet meetellen, komen zij op veertien gedode slachtoffers en Het Parool op vijftien doden door geweld.