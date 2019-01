15.000 mensen ondertekenen Liefdesverklaring

In de Liefdesverklaring staat dat liefde van alle tijden is en dat de verworvenheden van vandaag, waardoor mensen steeds meer vrij zijn om de liefde op hun eigen manier te beleven, steeds weer onder druk komen te staan.



"Het is van belang de vrijheid te verdedigen om lief te hebben naar eigen wens. Daarom deze verklaring. Een liefdesverklaring aan mensen en een liefdesverklaring aan de vrijheid."



Gelijkwaardigheid

De ondertekenaars van de Liefdesverklaring, onder wie Peter van der Vorst, Tim Hofman, en Alex Klaassen, spreken zich onder meer uit voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, en het recht van gender te veranderen. Ook ontkennen zij dat seksuele geaardheid iets is dat verborgen zou moeten worden.



De verklaring is een reactie op de Amerikaanse Nashvilleverklaring die de afgelopen dagen tot veel ophef leidde. De Nashvilleverklaring werd afgelopen weekend door enkele honderden Nederlandse orthodox-christelijke predikanten en prominenten ondertekend. SGP-voorman Kees van der Staaij was een van de ondertekenaars.



Bij De Vrije Universiteit (VU), de gemeente Amsterdam en verschillende kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) waaronder de Westerkerk wapperde maandag de regenboogvlag als reactie op de Nashvilleverklaring.



Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de Nashville-verklaring op eventuele strafbaarheid.



