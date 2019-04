15.000 kopers opgezadeld met 'oude erfpacht'

Deze huiseigenaren moeten, als zij dat willen, alsnog overstappen op de nieuwe eeuwigdurende erfpacht van juli 2016, en krijgen dan voor de tweede keer een rekening gepresenteerd.



Dit blijkt uit een dinsdag verschenen brief van wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks, Ruimtelijke Ordening) aan de gemeenteraad. Het gaat volgens Van Doorninck om woningen waarvan de bouw of de onderhandelingen tussen de bouwers, ontwikkelaars en de gemeente op het moment van invoering van de nieuwe erfpacht al in vergevorderd stadium waren.



In totaal werden volgens de gemeente sinds juli 2016 nog 42 nieuwbouwprojecten uitgegeven met erfpachtgronden onder de oude regeling, AB 2000. Het betreffen 4250 woningen in 2016, 4700 woningen in 2017, en 5500 woningen in 2018.



Veel kopers verkeerden in de veronderstelling dat hun nieuwe huis automatisch op de nieuwe, eeuwigdurende, erfpachtgrond zou komen te staan. Zij gingen daarvan uit, omdat de oplevering en de definitieve koop vaak ruim na de de invoering van nieuwe erfpacht plaatsvond.



Dat zij toch de oude regeling kregen, werd volgens hen onvoldoende door makelaars, projectontwikkelaars en de gemeente gecommuniceerd.



Twee keer betalen

In augustus vorig jaar sloegen bewoners van project Baken van Narva in de Houthaven alarm nadat zij ontdekten dat zij 'oude erfpacht' kregen aangeboden. De fracties van CDA en VVD vroegen daarna opheldering en wilden weten hoeveel woningen nog met oude erfpacht werden afgeleverd. Dat was toen niet bekend.



Diederik Boomsma van het CDA sprak woensdag, nu de aantallen bekend zijn, van "een waanzinnig hoog aantal erfpachters" dat is gedupeerd. "Dit beleid dwingt mensen twee keer te betalen voor de grond. De bedragen zijn enorm. Het is een weeffout die de gemeente moet oplossen."



Sterk verhoogd

Het aantrekkelijke van eeuwigdurende erfpacht is dat de canon maar één keer wordt vastgesteld en bovendien voor eens en voor altijd afgekocht kan worden. Bij de oude voortdurende erfpacht is dat niet mogelijk, en wordt de canon of afkoop elk tijdvak van bijvoorbeeld vijftig jaar opnieuw wordt vastgesteld en dan sterk verhoogd.



Ook dit jaar verwacht Amsterdam nog enkele duizenden nieuwe woningen op te leveren die nog niet voor de nieuwe erfpacht in aanmerking komen. Zelfs na 2020, aldus Van Doorninck, krijgen sommige kopers in de stad nog steeds woningen met de oude erfpacht. Dat is het geval, schrijft ze, als de onderhandelingen en voorbereidingen van de bouwprojecte jaren in beslag nemen.



Overstapregeling

Als zij vóór 1 januari 2020 een aanvraag indienen, komen deze erfpachters nog in aanmerking voor de overstapregeling met een overstappremie van 35 procent (inclusief tien procent extra korting, die het nieuwe college heeft ingesteld) en een canonpercentage van 2,39 procent.



Ook zal dan bij de berekening van de erfpacht de relatief lage WOZ-waarde van 2014 gehanteerd worden. Erfpachters die na 1 januari 2020 nog oude erfpacht ontvangen krijgen echter geen tien procent extra korting. Ze mogen evenmin gebruik maken van de WOZ-waarde van 2014.



Lees ook: Twee keer betalen voor je grond; hoe zit dat precies?