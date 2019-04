15.000 euro voor gouden tip over dode vrouw in koffer

Op zaterdag 19 januari werd de romp van de vrouw gevonden in een koffer langs de oever. De koffer lag er in elk geval al op 11 januari, toen een voorbijganger er melding van deed bij de politie. Hij lag vlak bij een pad dat ten noorden van de ingang van de Piet Heintunnel en de S114 ligt.



Ondanks uitgebreid speurwerk heeft de recherche nog altijd geen idee wie de vrouw is en wil daarom graag mensen spreken die meer informatie hebben.



De politie liet al eerder weten dat het om een vrouw van tussen de twintig en 36 jaar oud gaat. Ze is blank en heeft een normaal tot stevig postuur. Ze is vermoedelijk tussen de 1.60 en 1.80 meter lang en heeft waarschijnlijk bruin haar en blauwe ogen. Ze droeg een zwarte rok van het merk &Other Stories, maat 38 en een doorschijnende top van het merk Expresso. Daarnaast droeg zij een zwarte bh van Hunkemöller met maat 80C.



Europa

De vrouw woonde het laatste half jaar tot jaar voor haar dood niet in Nederland, maar de laatste maand voor haar verdwijnen wel. Haar moeder komt waarschijnlijk uit Europa. De koffer waarin de romp werd aangetroffen was van het merk Samsonite, type S'cure Spinner.



Eerder was al bekendgemaakt dat het niet gaat om de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek.



Donderdag 4 april wordt de vrouw om 15:00 uur begraven op begraafplaats Sint Barbara.