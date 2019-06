15.000 euro voor dé tip in verdwijning Uva-studente

Dat zegt de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Sumanta Bansi kwam in 2016 uit Wageningen, Suriname naar Nederland om biomedische wetenschappen te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ze woonde even bij een tante in Amsterdam, maar daar kon ze niet blijven. Uiteindelijk verhuisde ze naar Hoorn en ging bij een bevriend echtpaar wonen. Naast haar studie werkte ze bij tandartsenpraktijk Astina Dental in Den Haag en Gouda.

Zwanger

In de zomer van 2017 raakt ze zwanger. Onder druk van haar familie en het traditionele Surinaams-Hindoestaanse gezin waar ze woont besluit ze de zwangerschap te beëindigen. Daar is ze erg verdrietig om. Begin 2018 is ze opnieuw zwanger en besluit ze het kindje deze keer te houden.

Dan verdwijnt ze van de een op andere dag. Ze reageert niet meer op berichten en verschijnt ook niet meer op haar werk, op de universiteit of in de hindoetempel in Amsterdam-Zuidoost waar ze vaak kwam.

Uit onderzoek blijkt dat haar telefoon voor het laatst is gebruikt op zondagavond 18 februari 2018 rond 21.45 uur. Daarna blijft het stil op diverse kanalen zoals Whatsapp, haar mail en haar Facebook-account. Ook haar ov-chipkaart is sindsdien niet meer gebruikt en er is geen geld opgenomen van haar rekening.

Misdrijf

Via een priester die bevriend is met de moeder van Bansi hoort de politie eind vorig jaar van de verdwijning. De politie houdt met het ergste rekening en is bang dat Bansi slachtoffer is van een misdrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat ze naar het buitenland is vertrokken. Ook zelfmoord lijkt onwaarschijnlijk, want ze was dolblij met haar zwangerschap. Wel had ze geldproblemen.

De politie wil precies in kaart brengen wat zich in de periode voor haar verdwijning allemaal heeft afgespeeld in haar leven. Ook wil de politie weten met wie Sumanta Bansi heeft gesproken en waarover. Ten tijde van haar verdwijning was ze zo’n negen weken zwanger. Haar baby zou nu dus ongeveer 9 maanden oud zijn.

Robbenoordbos

Als ze niet meer leeft, moet haar lichaam ergens zijn. De politie heeft naar haar lichaam gezocht in het Robbenoordbos in Noord-Holland, waar vaker lichamen gevonden zijn, maar heeft niets gevonden. De politie roept wandelaars en andere bezoekers van het bos op om zich te melden als zij daar iets opvallends hebben gezien, met name in de periode na 18 februari 2018.