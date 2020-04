1400 deelfietsen moeten voor concurrentie met de auto zorgen

- Beeld ANP

Het gaat om een project van ten minste twee jaar. Volgens het stadsbestuur kan de deelfiets een alternatief zijn voor ‘tweede fietsen’ en ‘stationsfietsen’ die veel fietsenrekken op ov-knoppunten verstoppen.

De gemeente gaat ervan uit dat de fiets een grote rol speelt in het zogenaamde voor- en natransport naar het openbaar vervoer. Met name voor mensen die met de trein of de metro aankomen in de stad, is de fiets een snelle oplossing om op de uiteindelijke plaats van bestemming te komen. Volgens het stadsbestuur kan de ‘deur-tot-deur-reistijd aanzienlijk verbeteren’. Op die manier kan de concurrentie met de auto beter worden aangegaan.

Chaos

Twee jaar geleden mondde de introductie van honderden deelfietsen in de stad uit in een chaos. Een aantal bedrijven dumpte fietsen in de stad waarvan een deel werd achtergelaten op plekken vanwaar ze nooit meer werden opgepikt. Veel van de fietsen waren van dramatische kwaliteit en niet zelden ongeschikt om op te fietsen.

De 1400 deelfietsen en deelbakfietsen komen verspreid over de stad: de gemeente heeft in totaal vijf plekken bedacht waar de fietsen kunnen worden opgehaald en achtergelaten. Onder meer de metrostations langs de Westring zijn zo’n plek. Zowel Riekerpolder als het Westelijk Havengebied zijn nu slecht bereikbaar met het openbaar vervoer, deelfietsen zouden hier een deeloplossing kunnen bieden.

Deelbakfietsen

Andere zones waar de fietsen vanaf de nazomer terechtkomen, zijn de Zuidas (waar nu al het deelfietsproject Hello Bike loopt) en Zuidoost. Op die laatste plek gaat het om de metrostations van Strandvliet tot en met Holendrecht. Door hier fietsen te plaatsen kan bedrijventerrein Amstel III beter bereikbaar worden.

In Oost moeten elektrische deelfietsen komen. Het gaat hier om de ov-locaties rondom de IJtram, stations Amstel, Wibautstraat en Muiderpoort, Science Park, Oostelijk Havengebied en Overamstel/de Omval. In Oost en Zuid zou bovendien ruimte zijn voor een project met deelbakfietsen.