14 leden We Are Here aangehouden in garage Kempering

Wat is We Are Here?

We Are Here is een vluchtelingen­collectief dat al zeven jaar in een wisselende samenstelling door de stad trekt en zich op verschillende locaties vestigt in leegstaande (oude) panden. De groep wil de aandacht vestigen op hun situatie. Veel van de ongedocumenteerde vluchtelingen hebben helemaal geen papieren of worden niet teruggenomen door hun land van herkomst. Asielaanvragen van leden van de groep worden om uiteenlopende redenen afgewezen.

De afgelopen jaren heeft de groep ­diverse panden gekraakt, onder meer in de Indische Buurt, Uilenstede en in Westpoort.