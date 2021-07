14-jarige jongen uit Amstelveen aangehouden voor mishandeling Frédérique (14)

Beeld Hollandse Hoogte / Fotobureau Dijkstra

Frédérique, die ook weleens de naam Ashton gebruikt, zou maandag in een speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan mishandeld zijn door een groepje jongens tussen de 11 en 15 jaar oud, omdat ze niet wilde vertellen of ze een jongen of een meisje was.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. “Het is mooi om dit alvast te kunnen melden.”

Toegeschreeuwd

Volgens getuigen ging het om lhbti-gerelateerd geweld. Voorafgaand aan de mishandeling zou er een confrontatie hebben plaatsgevonden tussen het slachtoffer en de verdachten in een winkelcentrum in de Westwijk.

Na het incident deelde haar vader een foto van de mishandelde Frédérique op LinkedIn. Daar schreef hij dat Frédérique meermaals werd toegeschreeuwd met de vraag of ze een jongen of een meisje was. ‘Dat maakt niet uit’, reageerde ze eerst, en later met ‘ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn’, waarop de jongens haar zouden hebben belaagd.

Herstellen

Aan de hand van het bericht van haar vader op LinkedIn kwamen veel steunbetuigingen binnen. Dinsdagochtend liet de familie weten overrompeld te zijn ‘door alle warme en liefdevolle reacties uit zowel binnen- als buitenland’. Momenteel is Frédérique thuis in alle rust aan het herstellen.

Naar aanleiding van het incident inventariseerde de politie onder meer camerabeelden en is de kleding van het slachtoffer onderzocht op mogelijke DNA-sporen van de daders. Ook getuigen zijn opgeroepen de politie te informeren.