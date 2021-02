14-jarig slachtoffer treinongeluk dacht dat er geen treinen reden

Beeld ANP

Het slachtoffer woonde op het gekraakte militaire complex Rijkshemelvaart in Nieuw-West. Volgens zijn omgeving was hij vrolijk en zat hij goed in zijn vel. Samen met een 13-jarige buurjongen was hij na het avondeten buiten gaan spelen.

Om de hoek van het complex ligt het viaduct over de Ringvaartdijk. Daar zijn de twee via een van de drie trappen naar de erboven gelegen spoorbaan gelopen. Hoewel op borden staat aangegeven dat het levensgevaarlijk is om het spoor te betreden, dachten beide jongens dat er, vanwege het slechte weer, geen treinen reden.

Geschept

Daarop zijn ze over het hek geklommen dat naar de spoorbaan leidt. Eenmaal boven zijn ze op de treinbaan gaan spelen en wandelen. Omstreeks 21.30 uur werd de 14-jarige jongen door een trein geschept. Daarop riep zijn buurjongen hulp in. Ingeschakelde hulpdiensten hadden de nodige moeite om op de spoorbaan te komen. Eenmaal aangekomen troffen ze het levenloze lichaam van het slachtoffer aan.

Bij het Rijkshemelvaart-complex is men verslagen door het tragische ongeval. Bewoners huilen en omhelzen elkaar. “Iedereen hier is er echt helemaal kapot van,” zegt een van hen.

Bijeenkomst school

Het slachtoffer zat in de tweede klas van de Gerrit van der Veen College. Woensdagochtend zijn zijn klasgenoten geïnformeerd over het ongeluk. ‘Wij zijn geschokt door dit zeer verdrietige onomkeerbare nieuws,’ heeft de directie in een mail aan de ouders laten weten. Donderdag wordt er voor zijn klas een bijeenkomst gehouden in de aula van de school.

Een woordvoerder van ProRail spreekt over een ‘buitengewoon verdrietig incident’. Op de de plek waar het ongeluk gebeurde, lopen vijf spoorbanen naast elkaar. “Het is daar echt levensgevaarlijk, vandaar dat er ook hekken staan.”

Slechts een van de drie hekken bij de trappen onder het viaduct heeft punten. De andere twee hekken bestaan uit kleine stalen deuren waar betrekkelijk eenvoudig overheen te klimmen is. De railbeheerder heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk.