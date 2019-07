14 jaar cel voor doodsteken 23-jarige Oscar Donk

De 25-jarige Gianni L., die op 10 juni 2017 de 23-jarige Oscar Donk doodstak op een huisfeest in Zuidoost, is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.