14 demonstranten opgepakt bij protest Schiphol Plaza

De activisten eisten dat de uitzonderingspositie van de luchthaven wordt herzien. Even na 11.00 uur werden ze door de politie afgevoerd. “We moeten stoppen met Schiphol een uitzonderingspositie te geven,” zei Armando van Vlastuin, woordvoerder van Extinction Rebellion. “We willen dat Schiphol ook belasting moet betalen op de brandstof. Dat ze in lockdown moeten. En dat ze hun uitstoot terugdringen. Net als de rest van Nederland.”

Om precies 10.00 uur kwamen de actievoerders uit hun undercoverposities en renden in groepjes van vier richting de draaideuren op Schiphol Plaza om die te blokkeren. Ze lijmden zich vast aan het glas met superlijm. “Het is schandalig dat wij hier moeten staan om dit punt te maken,” riep een activist achter het glas.

Weggestuurd

De Koninklijke Marechaussee greep eerst niet in. Wel hielden ze andere demonstranten weg bij de draaideuren. Er waren ruim veertig activisten, van wie zeven zich hadden vastgelijmd. Vlak voor 11.00 uur werden de mensen met spandoeken richting taxistandplaats weggestuurd door de Marechaussee. Enkele minuten later arriveerde de politie om de activisten te verwijderen.

Extinction Rebellion liet voorafgaand aan de actie weten niet dat het niet de bedoeling is ‘individuele reizigers dwars te zitten’. Een toerist stond verdwaasd naar de demonstratie te kijken. “Wat zijn ze aan het doen? Minder vliegen?,” vroeg hij, terwijl hij zich een weg baande naar de onbezette ingang om zijn vlucht te halen. “Oh, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.”

Annemarie Spruijt had een bordje vast met ‘vluchten kan niet meer’. “Van het liedje, ja. Maar vooral omdat ik vind dat we niet meer moeten vliegen om zo de klimaatverandering aan te pakken.”

Cor Mastwijk ergert zich aan de eeuwige groei van de luchtvaart. Groeiwaanzin, noemt hij het. “Het is belangrijk dat we nadenken over een andere toekomst voor onze kinderen. Dat de aarde ook voor hen beschikbaar is,” zei hij. “De overheid investeert in een blauw, zinkend schip. Terwijl ze moeten investeren in treinen.”