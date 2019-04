1352 Amsterdamse statushouders aan het werk in 2018

De gemeente ontwikkelde in de hoogtijdagen van de vluchtelingencrisis van 2015 een eigen aanpak om statushouders, dat zijn vluchtelingen die hier mogen blijven, zo snel mogelijk aan het werk te helpen.



Deze aanpak is opgezet door het vorige college van VVD, D66 en SP, met de handtekening van voormalig wethouder Kajsa Ollongren, tegenwoordig minister van Binnenlandse Zaken en Wonen.



Begeleiding

Deze aanpak begint al als de vluchteling nog in het asielzoekerscentrum zit en bestaat uit onder meer begeleiding, intensieve taaltrainingen, bemiddeling door jobhunters en gesprekken met mogelijke werkgevers.



Doel is dat 50 procent van de statushouders drie jaar na de komst naar Amsterdam, uit de bijstand is. Sinds de start zijn 1259 statushouders volledig uit de bijstand en nog eens 1413 voor een deel, omdat zij parttime werken.



Doelstelling

Vorig jaar waren dat er 691 respectievelijk 662. Bij elkaar opgeteld gingen 1352 geheel of gedeeltelijk uit de bijstand en dat is ruim meer dan de doelstelling van duizend.



Van de statushouders die in 2013 naar Amsterdam kwamen, heeft 55 procent geen bijstandsuitkering meer, voor de lichting 2014 is dat 53 procent. Van de vluchtelingen die tijdens de crisis van 2015 naar de stad kwamen, is inmiddels 39 procent uit de bijstand.