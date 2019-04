135 aanmeldingen voor Cornelius Haga Lyceum

Dat zegt bestuurder Söner Atasoy van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), het bestuur van het Haga. In eerste instantie sprak hij over 150 aanmeldingen, maar dat blijkt een schatting omdat hij 'de exacte cijfers niet bij de hand had'.



Atasoy: "130 leerlingen hebben het Haga Lyceum als eerste keuze opgegeven". Vijf zijn er later bijgekomen via 'proefmatching'. Bij deze matching wordt getest of verschuivingen binnen de beschikbare capaciteit het lotingsresultaat kunnen verbeteren.



De bestuurder zegt dat het resultaat 'gezien de omstandigheden' goed is. "We verwachten dat in de volgende ronde er nog eens 30 tot 40 procent aan leerlingen bovenop komt. Ook staat het nog niet vast of we vanaf 1 mei actief leerlingen gaan werven."



Ruimte

Het Cornelius Haga Lyceum heeft op dit moment niet genoeg ruimte om de nieuwe leerlingen op te vangen. "De gemeente moet ons helpen met de uitbouw. We hopen hier samen uit te komen. Anders gaan we het via de rechter afdwingen," sluit de bestuurder af.



