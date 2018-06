13 tips over schietpartij Wittenburg

De tips gingen vooral over de BMW, waarmee de twee schutters vluchtten en die later uitgebrand werd teruggevonden in de Dantestraat in Zuidoost. De gouden tip, waarvoor 25.000 euro wordt uitgeloofd, zat er niet tussen.



Op 26 januari begonnen twee mannen te schieten in een buurthuis in de Kleine Wittenburgerstraat. Daarbij werd Bouchikhi vermoedelijk voor een ander aangezien en in de rug geschoten. De jongen, die op dat moment stage liep in het buurthuis, overleefde het niet. Twee anderen raakten bij de schietpartij gewond.



De schutters zijn nog altijd spoorloos.