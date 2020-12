13 procent Amsterdamse huizen heeft meer dan 200.000 euro overwaarde

Beeld Getty Images

Door aanzienlijke prijsstijgingen afgelopen jaren heeft 13 procent van de Amsterdamse huizeneigenaren nu een overwaarde van 200.000 euro of meer. Daarmee staat de stad voor Den Haag, Rotterdam en Utrecht bovenaan de lijst. Dat blijkt uit een data-analyse door Kadasterdata.nl van meer dan 3 miljoen woningtransacties.

Vooral grotere huizen, van tenminste 120 vierkante meter, en appartementen stegen overal aanzienlijk in waarde. Van al die appartementen met meer dan 2 ton overwaarde staat een groot deel (40 procent) in Amsterdam.

“De gemiddelde huizenprijs in Amsterdam stijgt al zeven jaar op rij. Iemand die op een gunstig moment een woning kocht in de hoofdstad, heeft daardoor al snel een forse overwaarde,” zegt Peter Abrahamse, die betrokken was bij het onderzoek.

Ook eigenaren van een kleinere woning kunnen tevreden zijn, zegt Abrahamse. Zo gaat 90 procent van de Amsterdamse huizeneigenaren het nieuwe jaar in met overwaarde. Bij 7 van de 10 woningen is dat meer dan een ton, ten opzichte van 35 procent landelijk.

Maar ook aan de onderkant schiet de stad uit, blijkt uit het onderzoek. Hoewel het aandeel woningen met onderwaarde sinds 2016 flink is gedaald, zelfs grofweg is gehalveerd, staan in Amsterdam nog steeds de meeste woningen (5 procent) met een onderwaarde van minimaal een ton.

Droomwoning

Dat heeft volgens Abrahamse te maken met het vele overbieden. “Veel recentere kopers in de Randstad hebben ver boven de marktwaarde geboden, om zo toch hun droomwoning te bemachtigen. Op papier zijn die panden dan direct minder waard dan het aankoopbedrag.”

Vooral woningen die recent zijn aangeschaft, kampen met onderwaarde, blijkt uit de analyse. Landelijk is 38 procent van de woningen die zijn gekocht vanaf 2018 minder waard dan de aankoopsom. Toch hoeft dat op de lange termijn niet veel te zeggen, aldus Abrahamse. 99 procent van de mensen die een woning kochten voor de eeuwwisseling hebben ondanks de crises inmiddels (forse) overwaarde.

Ook andere grote steden in de Randstad staan hoog, zowel boven- als onderaan de streep. In Den Haag bijvoorbeeld, heeft 6 procent van de woningen een overwaarde van minimaal twee ton en 3 procent moet het doen met een onderwaarde van ten minste 100.000 euro.