13 jaar voor doodslag en brandstichting in Zuidoost

Het slachtoffer werd op de avond van 6 oktober 2016 tijdens bluswerkzaamheden in zijn woning in Zuidoost door brandweerlieden aangetroffen.



Van der K., bij wie de Pool tijdens zijn verblijf in Amsterdam logeerde, zou hem in zijn slaap hebben betast. Toen hij daardoor wakker werd, was hij razend. Hij stompte en trapte Van der K., en sloeg hem met een fles tegen het hoofd.



Om zijn sporen te wissen, stichtte de Pool daarna brand in het appartement. Het slachtoffer was toen al aan zijn verwondingen overleden. Veel buren moesten door de brand hun woning ontvluchten en hebben enkele weken tot maanden na de brand niet in hun eigen woning kunnen verblijven.



Shit happens

Onderzoek naar de verdachte leidde naar Polen, waar de Poolse man al enige maanden vast zat voor een ander delict. In februari 2017 is hij gehoord tijdens zijn detentie, waar hij verklaarde wat er was voorgevallen en zijn daad direct bekende. Ook heeft hij spijt betuigd van zijn daad.



De rechter twijfelt hoe oprecht dat is, omdat de Pool tijdens een zitting verscheen in een T-shirt met achterop 'Shit happens', wat voor veel frustatie zorgde bij nabestaanden in de zaal.



Volgens de rechter is een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats, al valt die wel lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie van zestien jaar. Dat komt onder meer omdat is meegewogen dat de Pool zelf eerst betast is door Van der K. Hij moet verder wel een aantal omwonenden van het uitgebrande appartement een schadevergoeding betalen.