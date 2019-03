13 jaar geëist in hoger beroep voor doodslag en brandstichting

De verdachte sloeg Van der K. in 2016 eerst dood, om daarna diens woning in de Barbusselaan in Zuidoost in brand te steken. De man werd in februari 2017 teruggevonden in zijn thuisland Polen, waar hij op dat moment vastzat voor een ander delict.



De Pool logeerde in oktober 2016 bij Van der K., toen die hem in zijn slaap betastte. De verdachte werd daar wakker van en ontstak in razernij. Hij stompte en trapte Van der K. en sloeg hem met een fles tegen het hoofd. De man was al overleden toen de Pool het appartement in brand stak om sporen uit te wissen.



Spijt

De verdachte bekende zijn daad meteen en betuigde spijt, maar de rechter had in eerste aanleg al twijfels over zijn oprechtheid. Dat kwam onder andere omdat de Pool tijdens een zitting verscheen in een T-shirt waarop op de achterkant de tekst 'Shit happens' stond gedrukt.



De uitspraak in hoger beroep is over twee weken.