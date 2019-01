122 aanvragen voor besteding Joodse erfpachtgelden

De komende periode beoordeelt de commissie de voorstellen waarbij vooral wordt gekeken of het bijdraagt aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap en de slagingskans van het initiatief, schrijft de commissie aan de gemeenteraad.



De gemeenteraad begon in 2013 een onderzoek naar de invordering van openstaande erfpacht, die Joodse Amsterdammers na de Tweede Wereldoorlog alsnog moesten betalen bij terugkeer uit kampen en van onderduikadressen. Ambtenaren brachten hun achterstallige erfpacht plus omgerekend 820.000 euro aan boetes in rekening.



Openstaande rekeningen

Na dit onderzoek werd een miljoen vrijgemaakt voor het terugbetalen van de boetes en daarvan bleef uiteindelijk ruim acht ton over. De gemeenteraad besloot in 2016 ook erfpachtgelden terug te geven naar aan leiding van het Niod-rapport 'Openstaande rekeningen'. In dat rapport stond dat de gemeente in 1947 'kil en bureaucratisch' reageerde. Ze stelde hier een bedrag van ruim tien miljoen beschikbaar.



Er werd besloten de 10,8 miljoen niet aan individuen terug te geven maar aan collectieve initiatieven van de Amsterdams-Joodse gemeenschap.