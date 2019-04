12 procent Amsterdamse huizen in particuliere verhuur

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aandeel van particuliere verhuurders is vooral relatief groot in steden, zoals in Groningen (15 procent) en Den Haag (13 procent).



Maar ook het Limburgse Vaals blijft Amsterdam voor, vooral vanwege de verhuur aan toeristen. Landelijk is zo'n 6 procent in handen van particuliere verhuurders.



Pensioen

Verreweg de meeste particuliere verhuurders, 8 op de 10, hebben één woning in de verhuur. Het gaat daarbij onder andere om ouders die een appartement voor studerende kinderen kopen en overige kamers verhuren, maar ook om vakantieverhuur via platforms als Airbnb. Een kleine groep, 4 procent, verhuurt vijf of meer woningen.



Particuliere verhuurders zijn vooral actief als werknemer (37 procent) of zelfstandige (27 procent). 1 op de 5 is gepensioneerd.



