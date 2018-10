12 maanden cel voor diefstal in bouwmarkten

De twee mannen gingen zeer geraffineerd te werk. Eerst bekeken ze afzonderlijk in een bouwmarkt welke spullen ze wilden stelen. Hadden ze de goederen uitgezocht dan bracht de 33-jarige broer de spullen via het magazijn naar de leveranciersuitgang.



Zo gold dat ook voor de diefstal in de Gamma aan de Spaklerweg in Oost. Op camerabeelden is te zien dat de broers de spullen naar buiten dragen. Daarna duwen ze de gestolen goederen door de spijlen van een hekwerk en laden deze vervolgens in een winkelwagen in.



De gestolen spullen verkochten ze aan een winkel die handelt in tweedehandsspullen. Op deze manier maakten de broers zich ook schuldig aan witwassen.