12-jarig meisje aangerand in Amsterdam-Zuidoost, politie onderzoekt samenhang met vergelijkbare incidenten

Volgens de vader van het meisje was zij op weg naar turnles, toen een volwassen man haar met een list benaderde. Beeld Joris van Gennip

Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van At5. Daarin vertelt de vader van het meisje dat zij op weg was naar turnles, toen een volwassen man haar met een list benaderde. Volgens de vader is de man snel met zijn hand in haar broek gegaan, waarna ze in paniek begon te schreeuwen. Bij de turnles heeft ze alarm geslagen, en de familie heeft aangifte gedaan.

De politie bevestigt het verhaal. Ook zijn er de afgelopen tijd vergelijkbare meldingen geweest van incidenten in Zuidoost en Amstelveen, waarbij meisjes en vrouwen werden lastiggevallen door een man, soms met ongewenste aanrakingen. Het zou gaan om een Engels sprekende man van 30 jaar op een fatbike, die vrouwen benaderde met het smoesje dat er iets op hun kleding zou zitten.

“Het is nog te vroeg om zeker te weten of het om dezelfde dader gaat, maar we onderzoeken een mogelijke samenhang,” aldus een politiewoordvoerder.

