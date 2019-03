12 jaar geëist om wurgen vriendin

Rogozinska werd op 19 september 2017 door huisgenoten dood aangetroffen in haar woning aan de Amstelveense Prunuslaan. Ze was toen al zeker 24 uur dood, concludeerde een schouwarts. Op grond van diens verslag gelastte de politie een onderzoek, waaruit bleek dat de vrouw door geweld om het leven was gekomen.



In het strafrechtelijk onderzoek kwam de 45-jarige vriend van de vrouw al snel naar voren als verdachte. Twee maanden na de dood van Rogozinska werd hij aangehouden in Polen. In eerste instantie zei hij tegen de politie dat zijn vriendin 'door een stommiteit stopte met ademen, door een spelletje'. Later heeft hij toegegeven haar te hebben gewurgd omdat hij haar 'uit haar lijden wilde verlossen, omdat ze verdriet had om haar moeder'.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.