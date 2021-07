12 jaar cel voor doodschieten van kapper in auto met dochtertje op achterbank

Rechtbanktekening van verdachte Abdallah M. Beeld Hollandse Hoogte / Aloys Oosterwijk

Het OM eiste veertien jaar cel. Volgens het OM is de samenleving geschokt door de daad van M. Het veertien maanden oude dochtertje van Ahmed zat achterin de auto toen haar vader werd doodgeschoten.

De vraag die tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak nog in de lucht hing was of de dood van de kapper geen zelfmoord was. M. zou de dood van Ahmed daarop hebben willen laten lijken. De kapper werd op 2.5 centimeter afstand vanuit de bijrijdersstoel doodgeschoten, bleek achteraf. Volgens het NFI is het ‘meest aannemelijke scenario’ dat de dader het wapen na de daad in de handen van Ahmed heeft gedrukt.

Hoewel de raadsman van M. om vrijspraak vroeg omdat er volgens hem te weinig overtuigend bewijs zou zijn, zag de rechtbank ‘geen ruimte voor een andere conclusie dan dat u hem heeft doodschoten’, luidde de uitspraak donderdagmiddag. Behalve de gevangenisstraf moet M. ook in totaal ruim 461.000 euro schadevergoeding betalen aan de kinderen, de weduwe en de moeder van het slachtoffer.

De rechtbank stelde voorop dat verdachte ‘een buitengewoon ernstig en schokkend strafbaar feit heeft gepleegd. Verdachte was de gerespecteerde huisvriend van het slachtoffer en diens vrouw en werd door hen vertrouwd.’

Volgens de rechtbank wist de verdachte dat het 14 maanden oude dochtertje in een autostoeltje bij het slachtoffer in de auto zat, toen hij met één pistoolschot van zéér nabij een kogel in het hoofd schoot en zo een einde maakte aan het leven van zijn ‘vriend’. Dat ook dochtertje van Ahmed op dat moment vlak bij haar vader in de auto zat maakt het feit extra schokkend.

De dochter van het slachtoffer is na het overlijden van haar vader gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis waarvoor zij EMDR-behandelingen heeft ondergaan.

Ondanks de bewijzen, bleef de verdachte tot na de uitspraak ontkennen.

“Jullie hebben een onschuldige man berecht”, zei M. na afloop in de rechtszaal. Hij gaat in hoger beroep.”

Het daad gebeurde allemaal op 1 oktober 2019. Om 17.15 uur trof een toevallige passant de 34-jarige Seif Ahmed bebloed in een auto aan op een afgelegen parkeerplaats bij Tuinpark Nieuw Vredelust op de Buitensingel in Duivendrecht. Hij belde 112. Op de geluidsband van het 112-gesprek is te horen dat hij ontsteld roept: “Er zit een kind achterin”.

Hulpverleners probeerden Ahmed nog te reanimeren, maar die overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

‘We waren als broers’

M. ontkende eerder dat hij Ahmed om het leven heeft gebracht. “We waren als broers. Hij was een goede vriend,” zei M.

Er is echter uitgebreid onderzoek gedaan naar de telefoons, vuurwapens, auto’s en het plaats delict. Er zijn getuigen gehoord en er is dna-onderzoek gedaan. Op het wapen werd dna aangetroffen van M. en niet van Ahmed.