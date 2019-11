12 jaar cel voor doodschieten rapper Bolle

Rapper Bolle. Beeld Screenshot YouTube

Het Openbaar Ministerie (OM) had veertien jaar gevangenisstraf geëist.

Een motief is niet duidelijk geworden. De rechtbank merkte bij het uitspreken van het vonnis donderdag op het jammer te vinden dat J., die ervoor had gekozen in zijn cel te blijven, de kans voorbij heeft laten gaan iets van medeleven aan de nabestaanden van Lowland te tonen.

J. zou aanvankelijk tegen zijn familie hebben gezegd schuldig te zijn. Later verklaarde hij dat onder druk van zijn familie te hebben gezegd. De rechtbank vond die verklaring ongeloofwaardig.

Amsterdamse Top 400

De rechtbank zei bij het bepalen van de strafmaat ook het toenemende vuurwapengeweld van de laatste jaren in Amsterdam mee te hebben laten wegen.

J. maakte voorheen deel uit van de Amsterdamse Top 400, een lijst met jongeren die extra aandacht en begeleiding krijgen om te voorkomen dat zij afglijden naar de criminaliteit. De verdachte was na een turbulente jeugd met veel verschillende adressen en scholen in de gevarenzone beland, getuige veroordeling wegens diefstal van een snorfiets en heling van gestolen goederen.