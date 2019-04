12 extra handhavers op 36.000 snorfietsen: is dat genoeg?

Snorfietser is over­wegend geen type dat direct in de houding springt als je hem of haar aanspreekt

Het zal twee weken duren voordat de nieuwe regels zijn geland, verwacht verkeerswethouder Sharon Dijksma (PvdA). "We hebben op allerlei manieren iedereen geïnformeerd. Je moet echt je best hebben gedaan om dit te missen."



Wenperiode

Mensen die iets verkeerd doen, zullen de eerste acht weken nog geen bekeuring van 95 euro krijgen: tijdens deze 'wenperiode' zijn 27 teams van twee verkeersregelaars op strategische plekken in de stad actief. Zij sturen snorfietsers de goede kant op en attenderen hen op de helmplicht.



Vanaf 3 juni gaat een speciale groep extra handhavers - vier keer twee man te voet en vier motor­rijders - serieus handhaven.



Is dat niet veel te weinig? Volgens Dijksma moet dat blijken. "We hebben locaties in kaart gebracht waar handhaven het effectiefst is. Dat zijn plekken waar nu veel hinder en gevaar ontstaan: denk aan drukke fietspaden, fiets­paden in de buurt van scholen, plekken waar veel ongevallen met snorfietsers gebeuren. Daarnaast is er de politie en ook gewone Amsterdammers kunnen snorfietsers aanspreken."



Agressie

Tegelijkertijd dreigen de boa's met acties: zij vinden dat nu al te veel taken op hun bordje liggen, zegt Richard Gerrits van vakbond Boa ACP.